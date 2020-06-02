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Aktüel

Gökkuşağı büyüledi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:29:17 -
Gökkuşağı büyüledi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.


Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.


Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler. Kısa sürede Kütahya’da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi.

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