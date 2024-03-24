Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığı zora girince FETÖ'vari bir operasyonla saf dışı bırakılmak istenen Gökhan Zan’a yönelik kaset kumpasında bir tutuklama geldi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmişti. Gerekçe olarak da "Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır." ifadeleri gösterilmişti.

TİP'in kararı üzerine açıklama yapan Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını söylemiş ve sahte kayıtlarla kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Zan konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Sözcü TV'nin yayınladığı ses kayıtlarına göre ‘Turgay K.’ isimli kişi tarafından Zan'a adaylıktan çekilmemesi yönünde 3 milyon dolar önerdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca kayıtlarda Zan'ın adaylıktan çekilmeme karşılığında 5 milyon dolar istediği öne sürülmüştü.

Zan ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada da yapay zeka ve deep fake üzerinden oluşturulduğunu söylemişti.

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Sözcü'den gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığı Kocakaya cezaevine gönderildi.

Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.

FETÖ kumpası gibi!

Yerel seçimlerde CHP’nin çuvallayacağını anlayan FETÖ, yine sahnede. 14 Mayıs seçimlerinden evvel Muharrem İnce’yi kaset komplosuyla Cumhurbaşkanlığı yarışını bırakmaya iten terör örgütü, 31 Mart seçimlerine adım adım ilerlerken yeni bir kumpasa imza attı. Kumpasın hedefinde yer alan isim ise Gökhan Zan oldu. Zan, iki şahsın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekilmesi için zorladığı şikâyetiyle savcıya başvurdu. Zan, savcıya verdiği ifadesinde şunları kaydetti: “İskenderun’da bir araya geldiğim Turgay K. ve Mihal K. bana adaylıktan çekilmem için şantajda bulundu. Turgay K. ve Mihal K. bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptı. Turgay, kuzeni Mihal’in eskiden FETÖ’cü ve belalı olduğunu söyleyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Bu ikisi, benden 5 milyon lira tutarında para talep etti ve adaylıktan çekilmemem durumunda basına montaj ses kaydı vereceğini belirtti. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Başdanışmanı Mehmet Güzel’in de işin içinde olduğunu aktardı.” Çok geçmeden Turgay K.’nın Savaş’ın kazanması için çalıştığı öğrenildi.

‘TİP’sizliğin dibini boyladılar

Özgür Özel’in çağrısıyla TİP’in adaylığını geri çektiği Zan’ın savcıya verdiği ifade büyük yankı uyandırdı. Zan’ın başına gelenler FETÖ’nün hâlen aktif olduğuna ve siyasi operasyon çekmekten geri durmadığına işaret etti. Erkan Baş’ın ve TİP yönetiminin suskunluğa bürünmesi ise dikkat çekti. Rezaleti akit’e değerlendiren gazeteci-yazar Fuat Uğur, şunları dile getirdi: “Birileri, Savaş adına Zan’a adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyorlar. Yetinmiyorlar, tehdit ve şantajda bulunuyorlar. Buna mukabil TİP Genel Başkanı ‘Sen aldırma, yoluna devam et’ diyor. Bir aradan sonra ‘Ses kaydını dinledik, istifa et’ çağrısında bulunuyorlar. Ses kaydını ciddiye alarak Zan’ı adaylıktan çekilmeye zorlayanlar ahlâksızlığa ortaktırlar. FETÖ’vari bir kumpasla karşı karşıyayız. FETÖ’nün oyunlarının devam ettiğinin kanıtı. Görüldüğü gibi Zan da mağdur oldu. Bu nedenle tehlike geçmedi. Devlette bir FETÖ’cü bile fazladır. FETÖ’cülere karşı amansız mücadele devam etmelidir. CHP de karşı durmalıydı.”

Bir taşla iki haylaz kuş vuruldu

Yazar Mehmet Fırat da şu yorumlarda bulundu: “Türkiye’de siyaset maalesef en kirli şekliyle tezahür ediyor. FETÖ yöntemlerinden yararlanılarak edep dışı operasyonlar çekiliyor. CHP’ye rakip olanlara şantajlarda, tehditlerde bulunuluyor. Bu çok hazindir. Biz bunları ele alırken kimileri para balyalarından kuleler yapıyor, kimileri son ihaleleri kendilerine kaydırıyor, kimileri de siyasi komplolara girişiyor. Gökhan Zan’a gelince. Maliki olmadığı mananın maliki gibi görünen bu topçu arkadaş, büyük afetin akabinde Hatay’da etnik aidiyetini öne çıkarak pek çok provokasyona neden olmuştur. Tabii, TİP’ten aday olunca CHP’nin ve CHP’yi yönlendirenler için tehdide dönüşmüştür. Oylar bölününce, CHP’nin başarısız ve yüzsüz adayı Lütfü Savaş anketlerde geride çıkınca kaçınılmaz olarak kirli bir oyun sahnelenmiştir. FETÖ’nün, CHP’nin karakteri bir kumpas olayına girişilmiştir. Şükür ki o da patlamıştır. Olan da CHP ve TİP tarafından kullanılmış, miadı dolunca bir kenara atılmış Gökhan’a olmuştur. Hülâsa kirli bir oyun daha boşa çıkmıştır.”