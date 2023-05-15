Gökhan Zan milletvekili olabildi mi? İşte cevabı
Deprem sonrası İYİ Parti tarafından Hatay'dan milletvekili adayı gösterilen Gökhan Zan, son gelen sonuçların ardından Meclis'e giremedi.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremin ardından Hataylı olan futbolcu Gökhan Zan ailesinden çok fazla kayıp vermiş ve o bölgelerde elinden geleni yapmaya çalışarak dikkat çekmişti.
Seçim süreci ise Gökhan Zan Hatay'dan milletvekili adayı olmuştu.
Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Zan da yer alıyor.
İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.
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