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Gökhan Töre kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Beşiktaş'ta Töre'nin ise sol bacak kaslarında yırtık ve kanama tespit edildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:31
Gökhan Töre kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Beşiktaş'ta tedavileri tamamlanan Adem Ljajic, Pepe ve Ryan Babel, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Üç yıldızın da Medipol Başakşehir maçında oynayabilecekleri belirtildi.

Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin ise sol bacak kaslarında yırtık ve kanama tespit edildi. Gökhan'ın minimum 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başakşehir ve Avrupa Ligi'ndeki Genk maçlarında forma giyemeyeceği öğrenilen Gökhan Töre'nin, Sivasspor'la 11 Kasım'da oynanacak lig karşılaşmasına yetişme şansının bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:31
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