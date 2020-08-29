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Gündem Gökhan Özoğuz, Ali Erbaş'ın ardından Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Gökhan Özoğuz, Ali Erbaş'ın ardından Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:23:00 -
Gökhan Özoğuz, Ali Erbaş'ın ardından Nihat Hatipoğlu'na hırladı

Daha önce muhafazakar kesime 'abdest alma' pozları veren ancak pek fazla sallanmayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, CHP'ye kayarak Kemalist zihniyete yaranmak için sağa sola hırlamaya devam ediyor.

Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesinde vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan sözde şarkıcı, bu kez de ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na saldırdı.

Koronavirüs tedavisi görüyor

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan Nihat Hatipoğlu, dün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Evde karantinada olduğu"nu belirten Hatiopoğlu, "Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum. Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rahatsızlığı sebebiyle insanlıktan yoksun kendini bilmezler, sosyal medyada sevinç naraları atmıştı.

Açıklamasında bu konuya da değinen Nihat Hatipoğlu hoca; "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" demişti. 

Şakşakçılıkta son nokta

CHP'li siyasetçilere şakşakçılık yaparak kaptığı konserlerden parayı götüren Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Nihat Hatipoğlu'na hırladı.

Özoğuz, "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence." dedi.

Kendisinin sevildiğini sanan sözde şarkıcının, Hatipoğlu ile ilgili kullandığı bu ifadeler, büyük tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

 

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Yorumlar

abdrhman

bu pislik sanatçı bozuntularının haberini bile yapmayın. bunlar onun bunun torpiliyle sanatçı olmaya çalışıyorlar ama sıfırlar.
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Murat

lan ketçap, seni lgbt hariç kim seviyor. Tabii ki onlar arkanda :) olduğuna sevinirsin. Ne de olsa fıtrat.
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