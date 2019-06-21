Gökhan Meral Samsunspor’da Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile anlaşmaya vardı.

Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile anlaşmaya vardı.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, 2019-2020 futbol sezonu için transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade ederek yapılan ilk transferi duyurdu. Aztopal, “Geçen sene Keçiörengücü forması giyen Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi imzalar hafta başında Samsun’da atılacaktır. Transferin camiamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.