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Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi

07 Mart 2019 Perşembe 17:02
Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, takım arkadaşı Stefano Napoleoni'yle birlikte, İnler Spor ve Eğitim Vakfının (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi.

Pendikspor Çınarlıdere Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Gökhan İnler ile Stefano Napoleoni'nin yanı sıra, Pendik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Sincanlı ve Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer de hazır bulundu.

Etkinlikte, Pendik Çamlıkspor, Tuzla Sahilspor, Sapanbağlarıspor, Defnespor, Dudulluspor ve Anadolu Kartalları kadın futbol takımlarının sporcuları yer aldı.

Kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanan İnler ve Napoleoni, daha sonra ise oynanan gösteri maçında forma giydi.

İSEV'in kurucusu olan Gökhan İnler, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinerek, "Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın futbolu günden güne daha büyük bir gelişim gösteriyor ve bu dalda tüm başarılar sizin omuzlarınızda yükseliyor. Sporun tümünde gördüğümüz inanç ve adanmışlık hepimiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:02
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Futbol
  3. Gökhan İnler
  4. İnler Spor ve Eğitim Vakfı
  5. Stefano Napoleoni

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