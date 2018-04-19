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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlardan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:44
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki!

Fenerbahçe taraftarı, 2 sezon önce sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül ile Inter'e gittikten 1 ay sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin'e tezahüratlarla tepki gösterdi.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe - Beşiktaş deerbisinde Şenol Güneş'ten forma alamadı ve yedek kulübesinde başladı. Caner Erkin, maç öncesinde Beşiktaş tribünlerine gitti ve taraftarları selamladı.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:44
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