Gökhan Gönül niye gözaltına alındı, suçu ne?

Borsa İstanbul pay piyasasında yapay fiyat hareketleri ve spekülasyon iddialarının ardından başlatılan soruşturma, farklı illerde eş zamanlı operasyonlara dönüştü. Bu operasyonlar sırasında gözaltına alınan isimler arasında eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de yer alması dikkat çekti. Peki, Gökhan Gönül niye gözaltına alındı?

Soruşturmanın arka planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, SPK raporlarında yer alan ve bazı hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri tespit edilmesi üzerine başlatıldı. Raporda, işlem hacmindeki olağan dışı dalgalanmaların küçük yatırımcıları zarara uğrattığına dikkat çekildi.

Operasyon nasıl gerçekleşti?

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 12 zanlı gözaltına alındı. Dosyada adı geçen bazı kişilerin ise halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Gökhan Gönül dosyada nasıl yer aldı?

Başsavcılığın açıklamasına göre, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemler yürütüldüğüne dair tespitler kapsamında soruşturma genişletildi. Bu çerçevede eski futbolcu Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Gönül ile birlikte Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk ve Akif Koç da gözaltına alındı.

İddialar neler?

Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları bulunuyor. Arama ve el koyma işlemlerinin ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Gökhan Gönül kimdir?

1985 doğumlu Gökhan Gönül, futbol kariyerine çocuk yaşta Bursa’da başladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Gönül, Gençlerbirliği OFTAŞ’ta gösterdiği çıkışın ardından 2007’de Fenerbahçe’ye transfer edildi. Sarı-lacivertli formayla hem Süper Lig şampiyonlukları hem de Avrupa kupalarında önemli karşılaşmalar oynadı.

2016’da Beşiktaş’a transfer olan Gönül, siyah-beyazlılarla iki kez şampiyonluk yaşadı; 2020’de yeniden Fenerbahçe’ye döndü. Son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Gönül, 2023’te emekliliğini açıkladı.