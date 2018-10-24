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Gökhan Gönül: Hocamızın yanında konuşmak istemiyorum!

Beşiktaş'ta Gönül, Genk maçından önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:05
Gökhan Gönül: Hocamızın yanında konuşmak istemiyorum!

Futbolda iyi oyuna da ihtiyaç olduğunu ifade eden Gökhan, "Sonuç anlamında, dalgalanmalar yaşıyoruz bu sezon. Bizim ihtiyacımız olan gelecek adına, özgüven için bütünleşmek adına oynayacağımız bu tip bazı maçlar var. Bu maçlarda sadece galibiyet, sonuç değil iyi oyuna da ihtiyaç var. Yarın da böyle bir maça çıkacağız. Sonuç anlamında değil iyi oyunla da maçtan galibiyetle ayrılırız" dedi.

"Gelen eleştiriler üzerine aralarında konuşuyorlar mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Gökhan, "Futbolda, sonuca göre konuşuluyor her şey, özellikle ülkemizde. Kazanınca takım olarak iyi oynuyoruz, kaybedince bireyselden en tepeye kadar eleştiriliyoruz. Baktığınız zaman liderle aramızdaki puan farkı kaç, 4. Bursaspor maçında son 5 dakikada yedik, Konya'da 90+5'te yedik. Uzatmalarda yediklerimizi yemesek, liderle aynı puandaydık. O yüzden sadece sonuca endeksli değil, inişli çıkışlı performanslar sergiliyoruz, daha sezon başındayız. Hocamız gerekli tedbirleri deniyor, çalıştırıyor. Antrenmanları da ona göre yapıyoruz. Bazen bireysel hatalar yapılıyor. Bizim bu durumda olmamızın, sizin de böyle konuşmanızın sebebi bu" ifadelerini kullandı.

"BİZE DÜŞEN, VERİLEN GÖREVİ YAPMAK"

"Konsantrasyon eksikliği mi var takımda?" sorusunu da yanıtlayan Gökhan, "Bu taktik, teknik, bireysel performans olaylarını hocamızın yanında konuşmak istemiyorum. Bize düşen hocamızın verdiği taktikleri yerine getirmek. Bazen işler farklı gelişir, düşündüğünüz gibi gelişmez olaylar ve hatalar yaparsınız. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez" şeklinde konuştu.

"HER FUTBOLCU SAHAYA ÇIKINCI HIRSLI OLUR"

Gökhan Gönül, "Hırs eksikliği gösteren oyuncular var mı?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; "Sahaya çıktığı zaman o hırsı yaşamayan futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Futbol orada oynandı, bitti değil. Mağlubiyet yaşayınca biz daha çok mutlu olacağız. Ben zannetmiyorum, sahaya çıkacak, şov yapacak, gününü gün edecek. Böyle bir futbolcu yok. Farklı yerlerde görebilirsiniz bunu. Bütün futbolcular, üzüntüsünü, hırsını daha fazla gösteriyor. Bizim takımdaki bütün futbolcular hırsını, azmini gösteriyor."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:05
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