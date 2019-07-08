Gökçek’ten yeniakit.com.tr’ye açıklama: Dağ başımı burası?

Uğur Kağan Hanoğlu / yeniakit.com.tr

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dikmen Vadisi’nde bulunan konutuna gönderilen teknik ekibin taciz için gönderildiğine işaret ederek, CHP’li Başkan Mansur Yavaş’ın aile mahremiyetine karşı saygısızlık yaptığını belirtti. Gökçek yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Eşinizle evinizde otururken 15-20 kişilik bir ekiple gelmek aileye yapılan saygısızlıktır. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu saygısızlığı yapanların yanına kar kalmaz.” diye konuştu.

Neden korkuyorlar?

Hukuksuz tavırlar içine girenlerin kendisinden korktuğuna işaret eden Gökçek, şöyle devam etti:

“Bir belediye başkanının evine boksörleri, güreşçileri gönderiyorlar. 15-20 kişi ile güya kamera sökümüne gelmenin anlamı nedir? Kime ne gözdağı vermek istiyorsunuz, amacınız ne? Bizim kameraların ses aldığını iddia etmişlerdi. Teknisyene sordum, teknisyen cevap verse işinden olacak. Böylelikle Anfa’nın iddiaları da yalanlandı.” diye konuştu.