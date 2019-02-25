Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CHP'yi eleştiren açıklamalarına destek verdi.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal seçime giren tek sol partinin DSP olduğunu söylüyor. Aslında yanlışta söylemiyor. CHP'nin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde bir yığın devşirme adayı var. Aksakal 1 Nisan'dan sonrayı bekleyin demiş beklyoruz" dedi.

Önder Aksakal ne demişti?

Önder Aksakal, DSP’nin Millet İttifakı’nın oylarını böldüğü iddialarına şu cevabı verdi: “‘94 seçimlerinde sol oylar bölündü, aradan Refah Partisi fırladı. Şimdi yine aday çıkarmayın’ diyorlar. Ama şimdi o dönemki şartlar yok. Karşımızda solcu bir aday ya da parti de yok. Kendisini solcu olarak tanımlayan CHP’li bir seçmen gidip ülkücüye oy verecekse, ben solcu bir aday çıkarıyorum. Gelsin bana versin, oraya vermesin oyunu. Ayrıca Seyit Torun, Yılmaz Büyükerşen, DSP’nin belediye başkanıyken CHP’ye geçmişti. Onlar ahlaklı oluyor da bize gelenler mi ahlaksız?”