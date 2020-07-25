Gökçek'ten olay tespitler: CHP kurultayında 44 sandık konuldu çünkü...

CHP kurultayıyla ilgili, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken ifadeler geldi.

Gökçek, CHP'li Muharrem İnce'nin kurultayda en arkadan ikinci sıraya oturtulduğunu belirterek böylelikle Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye “Senin yerin partimizde son sıralardır. Haddini bileceksin. O kadar..” mesajını verdiğini bildirdi.

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Halk TV'nin Cihaner’in konuşmasını kapattığını ifade ederek "CHP’de öylesine bir demokrasi var ki rakibin konuşmasına bile müsade edilmiyor. Sevsinler senin demokrasini sevgili Kılıçdaroğlu…" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Gökçek, "CHP’de demokrasi işledi )!) diktatör tek aday... İmza için 2 saatlik süre uzatımı diktatörün talimatıyla kabul edilmedi. Oylama işlemi için 44 sandık konuldu. Gaye; hangi ilde kaç firenin olduğunu öğrenmek. Bu duruma göre diktatör hem gelecek seçimi bile kontrol altına alıyor, hem de psikolojik baskısının sonuçlarını test ediyor." ifadelerini kullandı.

Gökçek ayrıca, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda gazetecilere 'Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor' dediğini söyleyerek paylaşımında "Yani İmamoğlu diyor ki Genel Başkanlığı Kılıçdaroğlu'na bıraktık ama partiyi yeni listeyle biz kontrol edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Artık Kılıçdaroğlu talimatların bir kısmını İmamoğlu'ndan alacak"

Gökçek, "İmamoğlu'nun talimatıyla Gökhan Günaydın yerel yönetimlerin başına getiriliyor. Dolayısıyla artık Genel Merkez'de İmamoğlu yönetime ortak oluyor. Artık Kılıçdaroğlu talimatların bir kısmını İmamoğlu'ndan alacak." dedi.