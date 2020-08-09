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Gündem

Gökçek'ten olay değerlendirme: O bile böyle diyorsa...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan Muharrem İnce ile ilgili CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz tarafından yapılan anketi değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:32:00 -
Gökçek'ten olay değerlendirme: O bile böyle diyorsa...

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında, CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz, "Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür. 4 puanın çok iyi bir oran." dedi.

Bunun üzerine Özkiraz'ın anketini değerlendiren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Eh CHP anketçisi 4/6 puan diyorsa, hadi Sayın İnce yaşadın." ifadelerini kullandı.

Gökçek'in konuyla ilgili tweeti şu şekilde:

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Yorumlar

Ercan

Bu Melih kendini birşey zannedip her konuda ahkam kesiyor, oğlum sen kimsin? Sana birşey soran varmı? Haddini bileceksin.
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Dinazorcu

anca twit mesaj atarsın.
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