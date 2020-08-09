Gökçek'ten olay değerlendirme: O bile böyle diyorsa...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan Muharrem İnce ile ilgili CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz tarafından yapılan anketi değerlendirdi.
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında, CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz, "Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür. 4 puanın çok iyi bir oran." dedi.
Bunun üzerine Özkiraz'ın anketini değerlendiren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Eh CHP anketçisi 4/6 puan diyorsa, hadi Sayın İnce yaşadın." ifadelerini kullandı.
Gökçek'in konuyla ilgili tweeti şu şekilde: