Gökçek'ten olay açıklama: Mansur Yavaş için rezalet

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz Tv'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın yeni yönetimine bağlı basın mensuplarının yalan haber yaptığına dikkat çeken Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın algı yönetimi ile iş yaptığını belirtti. Gökçek, "Benim yönetim zamanıma dair ortaya attıkları her bilgiyi ispat etsinler ben siyaseti bırakırım." dedi.

"Faturalar elle oynanmış"

Gökçek, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar biz de bu belgeleri buluyoruz. Şimdi savcılıktalar. Faturalar elle oynanmış. Orjinal faturaları değiştirip müfettişler elleriyle doldurmuşlar. Bu bir organize suç. Hadi organize suç demeyelim Mansur için en azından rezalet. Mansur Yavaş yarın bu faturalarla ilgili açıklama yapsın, istiyorum." dedi.

Gökçek, "Melih Gökçek'in söyleyip de ispat edemediği bir olay oldu mu şu zamana kadar? Mansur yüreğin yetiyorsa gel o dosya üzerine çıkalım yayına." ifadelerini kullandı.