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Gündem

Gökçek'ten CHP'ye trol tepkisi

Melih Gökçek Twitter'da CHP'nin trol ekibi olduğunu belirterek bir de link paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 03:28:00 -
Gökçek'ten CHP'ye trol tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) trollere destek vermekle suçlayan Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sıfır İLE 10 takipçili yaklaşık on adet takipçi sildim. Bunlar belediyelerden kadrolu. Ben bu adamları kovuyorum, adamlarda utanma yok rezilliklerine devam edip yeni hesap açıyorlar. Biraz onurlu olun." deyirek CHP'nin sosyal medya için destek hattını da paylaşarak, trollerin CHP tarafından desteklendiğini açıkladı.

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