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Gündem Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, keşfedilen doğal gazla ilgili CHP'ye talimat verdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:14:00 - 2020-08-21 22:15:57
Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfine Karadeniz'de imza attığını duyurarak Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz tarihinde başladığı sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.

Türkiye'yi sevince boğan flaş açıklamanın ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı bir iddia geldi.

"Bu işin üzerine gitmeyin ve bir an evvel unutturun"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından iddiasını paylaşan Gökçek, CHP'li bir arkadaşının kendisini aradığını ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in CHP'ye haber gönderdiğini, doğal gaz işinin üzerine gitmemeleri ve konuyu bir an önce unutturmaları yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

Gökçek, tweetinin devamında "Hala niye fazla bir gürültü çıkmadı, şimdi anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

CHP'den milletvekillerine 'ağzınızı tutun' mesajı

Oda TV'nin iddiasına göre de; Türkiye'nin aleyhinde açıklamalara imza atıp, gerçek düşüncelerini belirtip de vatandaşların tepkilerini üzerine çekmesiyle bilinen CHP'nin, bugün vekillerine ağızlarını tutmaları talimatı verildiği bildirilmişti.

Milletvekillerine gönderildiği belirtilen mesajda, CHP'li vekillerin Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalara ilişkin yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden de herhangi bir görüş bildirmemelerinin önemle rica olunduğu ifade edilmişti.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in de ifadeleri, bu iddiayı güçlendirdi.

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