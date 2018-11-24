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Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür! 'Devleti, her şeyin üzerinde tutan devlet adamı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Gökçek teşekkür mesajında, "İttifak kuruldu, teşekkürler Sayın Bahçeli" dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür! 'Devleti, her şeyin üzerinde tutan devlet adamı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin bugün Antalya'da yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devleti her şeyin üzerinde tutan devlet adamı"

"Sayın Devlet Bahçeli, devleti her şeyin üzerinde tutan devlet adamı. Aşağıdaki ifadeleri alkışı hak ediyor. İttifak kuruldu. Teşekkürler Sayın Bahçeli. Hatırlarsanız, herkes 'İttifak bitti' derken, sadece Melih Gökçek, 'İttifak ya olmalı ya da olmalı' diyordu."

Gökçek ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bahçeli'ye teşekkür ettiğini hatırlattı.

İşte o paylaşım...

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
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  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Devlet Bahçeli
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