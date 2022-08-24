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Gündem Gökçek'ten baba gibi uyarı!
Gündem

Gökçek'ten baba gibi uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, oyuncu Şahan Gökbakar'ın dini ifadeler içeren paylaşımına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 17:51:00 -
Gökçek'ten baba gibi uyarı!

Gökçek, Gökbakar'ın insanları tahrik ettiğini belirterek "Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan, yapma" uyarısında bulundu.

Oyuncu ve Senarist Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından " Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" paylaşımında bulundu.

"Birisi dayanamaz ağzını burnunu dağıtır"

Gökbakar'ın paylaşımına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin" ifadelerini kullandı.

Gökçek, insanları tahrik etmekle suçladığı Şahan Gökbakar'ı "Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan, yapma. Haddini bil" uyarısında bulundu.

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