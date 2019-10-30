Gökçek’ten Ayasofya çıkışı: İddia doğruysa İmamoğlu’ndan hesap sorulmalı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek Sultanahmet Meydanı'nda CHP yancısı şarkıcılara konser verdirdi. Türbeler ve camiler arasında, Türk halkının dini ve milli değerlerini hiçe sayarak düzenlenen bu etkinlik, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Ayasofya iddiası

Konserin ardından, Ayasofya Camii'nin duvarlarının yüksek sese dayanıklı olmadığı iddiası sosyal medyada yayıldı.

Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ayasofya Camii'nin duvarlarıyla ilgili iddiaya dair önemli bir mesaj paylaştı. Gökçek, "Ayasofya’nın yüksek sesten etkilendiği iddiaları acilen incelenmeli... Doğruysa İmamoğlu ve ekibinden derhal yasal hesap sorulmalı..." dedi.