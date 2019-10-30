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Siyaset

Gökçek’ten Ayasofya çıkışı: İddia doğruysa İmamoğlu’ndan hesap sorulmalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ayasofya'daki konser skandalının ardından, Ayasofya'nın duvarlarının yüksek sese dayanıklı olmadığı iddialarıyla ilgili, "İddia doğruysa İmamoğlu ve ekibinden derhal yasal hesap sorulmalı" dedi.

2019-10-30 08:56:00 - 2019-10-30 10:22:36
Gökçek’ten Ayasofya çıkışı: İddia doğruysa İmamoğlu’ndan hesap sorulmalı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek Sultanahmet Meydanı'nda CHP yancısı şarkıcılara konser verdirdi. Türbeler ve camiler arasında, Türk halkının dini ve milli değerlerini hiçe sayarak düzenlenen bu etkinlik, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Ayasofya iddiası

Konserin ardından, Ayasofya Camii'nin duvarlarının yüksek sese dayanıklı olmadığı iddiası sosyal medyada yayıldı.

Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ayasofya Camii'nin duvarlarıyla ilgili iddiaya dair önemli bir mesaj paylaştı. Gökçek, "Ayasofya’nın yüksek sesten etkilendiği iddiaları acilen incelenmeli... Doğruysa İmamoğlu ve ekibinden derhal yasal hesap sorulmalı..." dedi.

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Yorumlar

ERSİN

EKREM MÜKAFAT KOY ÇUVALA DEREYE AT
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Adalet Sorar

Öncelikle ne istediniz de vermedik diyenler ile parsel parsel veren kişilerden hesap sorulmalı ki Adalet yerini bulsun. Sen hiçbir şey olmamış gibi yaşa, zırt pırt tweet at. Ondan sonra çamur at. Yok öyle Adaletsizce uygulamalara göz yummak!
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