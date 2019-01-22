Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden sevilen Gökçek yüzde 20'ye geriledi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitterdan Hilmi Daşdemir'in siyasi duruşuna ve işine ilişkin önemli paylaşımlar yaptı. Gökçek, yaptığı paylaşımlarda Hilmi Daşdemir'in Mansur Yavaş ile bağlantısını ve bu bağlantıdan kaynaklı sağlıklı anketler yaptıramayacağını açıklıyor.

İşte o sözler:

Optimar Şirketi’nin sahibi Hilmi Daşdemir yaptığım anketlerde Melih Gökçek seçime girse % 18 alıyordu dedi. Daşdemir’in nikah şahidi o dönem Mansur Yavaş’dı. Konuyu anladınız mı? E söylediklerinden dolayı Hilmi Daşdemir Cnn’de rezil oldu. Çünkü durumu Ahmet Hakan’a Daşdemir ile ilgili twitlerimi gönderdim. Twitler okununca Daşdemir nasıl kekelemeye başladı. Hilmi Daşdemir benim Ankara’nın en sevdiği belediye başkanı olduğumu ilân etmişti. Ne oldu da en sevilen Gökçek % 20’ye düştü? Ne diyeceksin Daşdemir?