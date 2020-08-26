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Gündem Gökçek kim için 'Kel kafa çıldıracak' dediğini açıkladı
Gündem

Gökçek kim için 'Kel kafa çıldıracak' dediğini açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fotoğrafıyla paylaştığı bir tweette 'Kel kafa' sözüyle CHP'li Faik Öztrak'ı işaret ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:36:00 -
Gökçek kim için 'Kel kafa çıldıracak' dediğini açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan…. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…" kullanmıştı. Gökçek, bugün Nagehan Alçı'ya yağtığı açıklamada 'Kel kafa' diyerek kimi kast ettiğini açıkladı.

'Kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli'

Alçı'ya açıklamalarda bulunan Gökçek, 'Nagehan Hanım, bunlar anlama özürlü galiba, öyle şey olur mu? Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın size yaptığı açıklamalar üzerine benim kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli.' diyerek bu sözlerle CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı işaret ettiğini söyledi.

"Hiç topu taca atmam"

Konuya ilişkin "Hiç topu taca atmam" diyen Gökçek, "CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a yönelik olarak o sözleri söyledim. Her güzel işe karşı çıkıyor. Her olumlu gelişmenin altında bir şey arıyor. Türkiye’nin faydasına olan işlerden bile rahatsız oluyor. Sadece ve sadece Berat Bey’i itibarsızlaştırma amaçlı sürekli saldırıyor. Benim kastım Öztrak’tır." dedi.

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Yorumlar

adnan

aynen başkanım, türkiye düşmanı bu zihniyet, bu parti ve onun sokaktaki azılı militan taraftarına kadar tüm güruhunun türkiye ve türk milletiyle bir alıp veremediği var, pardon iki; biri milletin vermediği iktidarı her ne pahasına olursa olsun söküp almak sağ siyasetin kökünü kazıyarak ebedi bir hakimiyeti pekiştirmek, diğeri de sscb komünist partisinin 1917 de başlayıp becemediği ateist toplum inşasının türkiye modelini' 1923 den bu yana oldukça başarılı olmasına rağmen gönlünün istediği seviyeye getirememiş olması nedeni ile ikmal etme çabası. akiiiit onaay ya da nanay.
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