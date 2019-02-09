Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve paylaştı: CHP'deki o vatanseverler teker teker tasfiye ediliyor Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tunceli'de İl Başkanlığı görevi yapan Ali Rıza Güder'in CHP'den ihraç edilmesine büyük tepki gösterdi. Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,"Aday PKK yandaşı ise baş tacı, PKK düşmanı ise CHP'den ihraç edilir" dedi.

CHP eski Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder'in partiden ihraç edilmesine bir tepki de Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, sosyal medyadan, "Aday PKK yandaşı ise baş tacı, PKK düşmanı ise CHP'den ihraç edilir" paylaşımını yaptı. CHP'den ihraç edilen Ali Rıza Güder'e destek gelmeye devam ediyor. İki sene önce “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Güder'in CHP'den ihraç edilmesine, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek sosyal medyadan video paylaşarak tepki gösterdi. "CHP'den vatanseverler teker teker tasviye ediliyor" Ali Rıza Güder'in şehitleri anma gecesindeki konuşmasını paylaşan Gökçek, "Aday PKK yandaşı ise baştacı, PKK düşmanı ise CHP'den ihraç edilir. Tunceli İl Başkanlığı yapan Ali Rıza Güder, CHP'den ihraç edildi. CHP'den vatanseverler teker teker tasfiye ediliyor" dedi.

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