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Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

CHP'li Mansur Yavaş'ın toplu ulaşıma yüzde 30 oranında zam yapmasına tepkiler devam ediyor. Zamma ilişkin eleştiride bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Seçimden önce indirim vaadine kananlar mutlu musunuz? Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?" diye sordu.

01 Eylül 2019 Pazar 12:11
Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl sonra ilk kez toplu ulaşıma zam yaptı. Kamuoyuyla ilk kez yeniakit.com.tr tarafından paylaşılan zam kararına göre; Ankarakart ile 2,5 lira olan bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Mansur Yavaş yönetimindeki belediye, zamma gerekçe olarak doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı gösterdi.

İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun ardından Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra seçim vaadlerine sadık kalmayanların arasına katılan Mansur Yavaş'a bir tepki de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek zam haberini sosyal medya hesabından 'Sn. Mansur Yavaş'tan müjde' başlığı ile paylaştı:

"Ankara'da ulaşıma yüzde 30 zam. Bilette yüzde 30, Ankakart transferde yüzde 60 zam. İndirimli Ankakart transfer ücretine yüzde 200 zam. Seçimden önce indirim vaadine kananlar mutlu musunuz? Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarife oranlarına göre; 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan 'kullan at' bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak olacak. Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi. Zamlı fiyatlar 2 Eylül 00:00 itibari ile uygulanmaya başlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:11
  1. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. toplu ulaşıma zam
  3. yeniakit.com.tr
  4. Mansur Yavaş
  5. elektrik ve akaryakıt fiyatları
  6. eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
  7. EGO Genel Müdürlüğü
  8. Ankarakart
  9. Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA)
  10. EGO otobüsleri
  11. Mavi Özel Halk Otobüsleri (ÖHO)

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