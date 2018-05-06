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Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...

Melih Gökçek, "Erdoğan dünyadaki tüm müminlerin sığındığı liderdir.. O dünya mazlumları için çırpınırken, onu yalnız bırakmak davaya ihanettir..." mesajını paylaştı.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:16
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden AK Partililere seslendi. 

Erdoğan'ın dünya mazlumları için uğraştığını belirten Gökçek şöyle yazdı: 

"Bu güne kadar AK Parti'ye gönül vermiş olan kardeşlerime çağrımdır... Erdoğan dünyadaki tüm müminlerin sığındığı liderdir.. O dünya mazlumları için çırpınırken, onu yalnız bırakmak davaya ihanettir..."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:16
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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