Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Melih Gökçek, "Erdoğan dünyadaki tüm müminlerin sığındığı liderdir.. O dünya mazlumları için çırpınırken, onu yalnız bırakmak davaya ihanettir..." mesajını paylaştı.06 Mayıs 2018 Pazar 15:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden AK Partililere seslendi.
Erdoğan'ın dünya mazlumları için uğraştığını belirten Gökçek şöyle yazdı:
"Bu güne kadar AK Parti'ye gönül vermiş olan kardeşlerime çağrımdır... Erdoğan dünyadaki tüm müminlerin sığındığı liderdir.. O dünya mazlumları için çırpınırken, onu yalnız bırakmak davaya ihanettir..."
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