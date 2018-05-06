Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden AK Partililere seslendi.

Erdoğan'ın dünya mazlumları için uğraştığını belirten Gökçek şöyle yazdı:

"Bu güne kadar AK Parti'ye gönül vermiş olan kardeşlerime çağrımdır... Erdoğan dünyadaki tüm müminlerin sığındığı liderdir.. O dünya mazlumları için çırpınırken, onu yalnız bırakmak davaya ihanettir..."