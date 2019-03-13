0553 313 94 23

Gökçe’den Salihli’de "Sevgi Evleri" projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, “Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları projesi ile ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın daima yanlarında ve destekçileri olacağız” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:26
Gökçe’den Salihli’de "Sevgi Evleri" projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, “Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları projesi ile ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın daima yanlarında ve destekçileri olacağız” dedi.


Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, Salihli için hazırladığı "Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları" projesini tanıttı. Bir kişinin aklı ile değil kolektif akılla Salihli’yi hep beraber yönetmek için yola çıktıklarını söyleyen Ertan Gökçe, "Salihli’de sevgi içinde kucaklaşmak, kenetlenmek hep beraber güzel türküleri birlikte söylemek zorundayız. Başka da çaremiz yoktur. İnsanı insan yapan en önemli değer, sahiplenmeye, yardımlaşmaya ve dayanışmayla verdiği önemdir. Sosyal Belediyecilik demek, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarına sahip çıkan, onların dertlerine deva olan belediye demektir. Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları projesi ile ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın daima yanlarında ve destekçileri olacağız. Sevgi mağazası projemizin amacı; ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, barınma, ev eşyası, sünnet, evlenme ve benzeri hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımları ilçemizdeki tüm bu amaçla kurulmuş olan derneklerleberaber ayrı ayrı değil tek elden güç birliği içinde ve yardım etmeyi seven yardımseverleri de iş içinde buluşturan sosyal yardımlaşma modelini toplumun yararına dayalı bir model olarak Salihli’de uygulamaktır. Salihli’yi beraber yöneteceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. Bir kişinin aklı ile değil kolektif akılla Salihli’yi hep beraber yöneteceğiz" dedi.


Sevgi Evleri ile şiddet gören çaresiz insanların korunmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Gökçe, "Şiddet insan hakkı ihlalidir. Sığınma evlerinin ne kadar gerekli olduğunun önemi ortadadır. Amacımız, şiddete maruz kalan çaresiz insanlarımızınkorunmasına ve barınmasına öncülük etmek, uzman kadro vasıtası ile de rehabilite edilerek yeni iş becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Biz Sosyal Belediyecilik adına hiç bir ayrım yapmadan Kadın veya Erkek Sevgi Evleri kuracağız. Bu sevgi evleri eşinin ölümü, ev yangını gibi olaylarla birlikte fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı evler olacak. 2 bin 250 metrekare arsa üzerine 3 katlı yapılacak olan Sevgi Evi, 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje kapsamında bodrum katta teknik mahaller, sığınak ve iç bahçe bulunacak. Diğer katlarda ise 37 kişinin kalacağı konaklama odaları, yemekhane, iş-uğraş atölyeleri, yönetim ofisleri ve görüşme odaları bulunacak. Buprojeyi Salihli Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüteceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    1. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    2. Önce yoldaki iki araca, sonra oto..
    3. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    4. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    5. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    7. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    8. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    9. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    10. Brezilya'da silahlı saldırı
    11. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    12. Emniyette koordinasyon toplantısı
    13. Engelli kadına tecavüzle..
    14. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    15. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    16. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    17. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    18. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    19. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    20. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta