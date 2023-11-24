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Gündem Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-24 13:38:00 -
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

 Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "25.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 25.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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