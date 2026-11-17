Gökçeada ve Bozcaada’da yarın feribot seferlerine fırtına engeli!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava koşulları, Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptaline yol açtı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.