Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?

Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan firmadan yapılan açıklamada Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave ek feribot seferi konulduğu açıklandı. Peki Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri nedir? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?