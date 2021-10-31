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Aktüel Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?
Aktüel

Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?

Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan firmadan yapılan açıklamada Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave ek feribot seferi konulduğu açıklandı. Peki Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri nedir? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 08:23:00 - 2021-10-31 08:24:30
Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç? Hangi saatlerde Gökçeada ve Bozcaada’ya seferler var?

Bozcaada sefer saatleri, Gökçeada sefer saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GESTAŞ AŞ,  firmasından yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.

Gökçeada ve Bozcaada sefer saatleri kaç?

Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağının müjdesi verildi. Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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