Gökbey'den müthiş haber
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli helikopter Gökbey'in ilk teslimatının Ağustos ayında yapılacağını duyurdu.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu TRT Haber'in sorularını cevapladı.
Demiroğlu, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey'in ilk teslimatının Ağustos ayında yapılacağını açıkladı.
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