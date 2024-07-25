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Ekonomi Gökbey'den müthiş haber
Ekonomi

Gökbey'den müthiş haber

Yeniakit Publisher
2024-07-25 12:24:00 -
Gökbey'den müthiş haber

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli helikopter Gökbey'in ilk teslimatının Ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Demiroğlu, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey'in ilk teslimatının Ağustos ayında yapılacağını açıkladı.

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