GÖKBEY için heyecanlandıran gelişme! TEI-TS1400 motoru istenilen seviyenin üzerinde performans

Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek TEI-TS1400 motoru için Eskişehir'deki TEI tesislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Milli helikopter motorunda son durum belli olurken, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, milli helikopter motorunun 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri Gökbey, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacak. Yerli helikopterin milli helikopter motoru ile havalanması içinse Eskişehir'deki TEI tesislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

30 kişilik bir test ekibi var

CNN TÜRK, Türkiye'nin milli helikopter motoru ile ilgili son detayları üretim merkezinden aktardı. Aktarılan bilgiler şöyle:

TEI, Türk Savunma Sanayii'nin olmazsa olmazlarından.. Büyük sistemlerin motor projeleri burada üretiliyor. TEI her biri Türkiye'nin ilklerin olan motor projeleri buraya geliyor, burada test ediliyor ve görev hazır olduğu anlaşılıyor. Ekranların tamamı burada, 30 kişilik bir test ekibi var.

Test odasında şu an Türkiye'nin ilk milli helikopteri olan GÖKBEY'de kullanılacak yerli ve milli motor var. Burası özel bir oda. Türkiye için bir ilk olan motor burada testlerden geçiyor. Bu motor yapılırken bir test merkezi de yoktu. Bu merkez de uzman test ekibi tarafından gerçekleştirildi. 5 Aralık 2020'de ilk prototip ortaya çıktı ve testler devam ediyor. İşte bu cihazlara bağlanan motor test ediliyor.

Test süreci tamamlandıktan sonra seri üretime başlayacak

Tabii bugüne kadar yüzlerce saatlik testten geçti. Akıllarda tek bir soru vardı: Motor istenilen performansı gösterebilecek mi? İşte burada tüm kabiliyetleri zorlanıyor. Sıcakta ve soğukta test sürecine giriyor. 1 yıl içinde insanlı test süreci başlayacak. GÖKBEY yerli motorla havalanacak. Test süreci tamamlandıktan sonra seri üretime başlayacak. Bunun için kritik tarih 2024.

İstenilen seviyenin üzerinde

Aslında burada önemli bir bilgi var. Bu motor 1400 beygirlik bir motor. TEI mühendislerini geliştirdikleri bu motor kabiliyetlerinin istenilen seviyenin üzerine çıkarak 1570 beygirin üzerinde bir performans gösterdi.

1 yıl içinde insanlı test uçuşları başlayacak

Bu da aslında buradaki bilgi birikimlerinin daha fazlasını yapacağının göstergesi olacak. Artık gözler 1 yıl içinde insanlı test uçuşlarının başlamasında olacak.