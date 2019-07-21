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Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz rakibi İsmail Balaban’ı yenerek başpehlivan oldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:03
Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz rakibi İsmail Balaban’ı yenerek başpehlivan oldu. Gürbüz, Gökbel’de 3’üncü başpehlivanlığının mutluluğunu yaşadı.


Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14 kategoride yaklaşık 800 sporcunun katıldığı Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güreş Ağası Kerim Yılmaz ve protokol üyeleri er meydanına inerek vatandaşları selamladı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 50 bin TL ile ihaleye açtığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağalığını bu yıl 475 bin TL ile Alanya Posta Gazetesi ve Alanya Posta TV sahibi Eray Erdem kazandı. Kerim Yılmaz, 6 yıl boyunca taktığı atın kemeri Erdem’e devretti.



Kıyasıya mücadele


Öğle saatlerinde er meydanına çıkan Kırkpınar’ın son başpehlivanı Ali Gürbüz ile Orhan Okulu, Ali , Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Ünal Karaman, İsmail Koç, Kürşat Korkmaz, Kemal Karaloğlu, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Ramazan Barcın, İsmail Erkal, Hüseyin Demir, Sermet Bulut, Furkan Durmuş Altun, Turan Balaban, Ali Rıza Kaya, Ali Altın, Ekrem Yavuz, Osman Özgür, Ali Gökşen, Fatih Çakıroğlu gibi 38 başpehlivan kura çekimini yaptı. Başpehlivanlarla birlikte yaklaşık 800 güreşçi Gökbel’de kıran kırana mücadele verdi.



Başpehlivan değişmedi


Yarı final müsabakalarında İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Furkan Durmuş, mücadele etti. Rakiplerini yenerek finale çıkan Ali Gürbüz ile İsmail Balaban kıyasıya mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibini yenmeyi başararak Gökbel’in başpehlivanı oldu. Öte yandan geçen yılda Ali Gürbüz ile Osman Aynur’un kıyasıya mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibini yenmeyi başardı ve Gökbel’in başpehlivanı olmuştu.



“Önümüzdeki güreşlerde de kürsünün zirvesinde olmak istiyorum”


Geçen yıl da Gökbel Güreşleri’nde başpehlivanlığı omuzlayan Ali Gürbüz, Kırkpınar’da çok özlediği başpehlivanlığa kavuştuğunu aktardı. Mücadelelerde çok büyük savaş verdiğini ifade eden Gürbüz, ”Burdur sonrasında burada da başpehlivan oldum. Kırkpınar Altın Kemer’ini taşımaya çalışıyorum. Bu formumu en iyi şekilde devam ettirmek istiyorum. Alanya Gökbel Güreşleri de önemli bir organizasyon. Burada 3 dönem üst üstte başpehlivan oldum. Önümüzde çok önemli güreşler var. Bu güreşler de de kürsünün zirvesinde olmak istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:03
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