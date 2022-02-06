Gök Vatan'a damga vuracaklar! Milli Muharip Uçak ve MİUS geliyor

Dünya basınının 'Savaşlarda oyun değiştirici' ve 'Hava muharebelerinde yeni konsept' diyerek duyurduğu Türk İHA ve SİHA'larının ardından Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni Milli Muharip Uçak (MMU) ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile taçlandıracak.

Başkan Erdoğan "Milli Teknoloji Hamlesi"ni başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin amacı Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 4. Sanayi devrimi ürün ve teknojilerinin üssü olmaktır" sözleriyle duyurduğu ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi, ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.

MMU ve MİUS Gök Vatan'a damga vuracak

Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHA-SİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği MMU (Milli Muharip Uçak) ve BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.

MİUS projesi

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Türk savunma sanayinin önemli firması Baykar tarafından duyurulan ve tasarım aşamasında olan TURBOFAN motorlu insansız savaş uçağı projesidir. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS projesinde hedefin ilk prototip uçuşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS'in 12 yıllık bir hayal olduğunu vurgulayarak projeyi şu sözlerle anlattı:

"Hava savaşlarında konsept değişecek"

'Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle özkaynaklarımızla yürütüyoruz.'

Stratejik üstünlük sağlayacak

Bayraktar TB3'de olduğu gibi Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS da Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak.

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut muharip gücünün büyük çoğunluğu F-16'lardan oluşuyor. Yerli ve milli MMU ve MİUS'in geliştirilmesi sonrası bu iki önemli araçla beraber Türk İHA-SİHA-TİHA'ları yavaş yavaş F-16 gibi savaş uçaklarının yerini alacak. Bununla beraber güvenlik uzmanları İHA-SİHA teknolojisinde rüştünü ispatlamış Türkiye'nin bu yeni nesil muharip uçak teknolojileriyle birlikte dünyada yine öncü olabileceğini sıklıkla vurguluyor.

MİUS hangi amaçla kullanılacak?

-Statejik taarruz

-Yakın hava desteği

-Düşman hava savunmasının bastırılması ve imha edilmesi

-Füze taarruzu

MİUS hangi özelliklere sahip olacak?

- TCG Anadolu sınıfındaki gemilerde iniş kalkış yapabilecek

- Havada kalış süresi 5 saat olarak planlandı

- Havadan havaya, havadan yere akıllı füzeleri kullanabilecek

- Seyir hızı saatte 900 km'yi bulması bekleniyor

- 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük taşıyabilecek

İlk uçuşunu 2025'te yapacak

Türkiye'nin yeni nesil en önemli teknoloji projelerinden olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) geliştirme aşamalarını yürüttüğü Milli Muharip Uçak Projesi hayata geçirildiğinde, dünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığı büyük oranda artacak.

Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuğunu 2025'te yapması beklenirken, uçağın geliştirme ve test aşamalarından sonra 2029-2030 gibi envantere girmesi öngörülüyor.

Milli Muharip Uçak'ın dikkat çeken özellikleri şöyle:

5. nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, F-16'ların yerini alarak hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılacak.

Yeni nesil tasarım ile pilotun iş yükünü en aza indirecek 'Pilot durumsal farkında'lığını artıracak bir kokpit ortamı

Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe sistemi kullanılacak

Yüksek/Süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş

Yapay zekâ ve nöral ağ sistemi ile pilota muharebe alanında karar desteği verecek

Gelişmiş sensörle beraber yüksek durumsal farkındalık

Muharebe hasar tespiti

TSK'nın diğer askeri araçları hava-kara-deniz araçlarıyla müşterek çalışabilirlik

Düşük radar ve kızıl ötesi izi

Uygun maliyetli kolay bakım ve göreve kısa sürede hazır hale gelmesi

Öte yandan 20 bin parça ile üretilecek MMU için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, buna paralel yazılımsal faaliyetler de hız kazandı. Son gelen açıklamalara göre, HAVELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM'in iş birliğiyle kritik bir sistem geliştirildi. Bu sistemle emniyet kritik sistemlerdeki dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesine, sızma ve müdahalelerin engellenmesine, sistem üzerinde tam hakimiyet kurulmasına ve bilinmeyen "arka kapılar" ile sistem bilgilerinin izinsiz kullanımının engellenmesine imkan sağlayacak.

HAVELSAN'ın yapacağı çalışmaların; gömülü eğitim, mühendislik, pilot ve uçak bakım simülatörü, yazılım teknolojileri, platform siber güvenliği ve bilişim, lojistik destek altyapısı alanlarında projeye maliyet, takvim ve performans bakımından olumlu yönde katkı yapması bekleniyor.

5'inci nesil ve sonrası hava aracı ve alt sistem üreticileri, doğru ürünü maliyet etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla analiz, tasarım ve test aşamalarında mühendislik simülatörleri kullanıyor.

Bu simülatörlerle uçuş kritik tüm sistemlerin olgunlaşmasında yer ve uçuş testlerini öncesi temel tasarım kararları daha doğru veriliyor. Bu da platformu ve sistemi maliyet etkin kılıyor.