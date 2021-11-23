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Medya Gök Hanlığı Göktürkler mi?
Medya

Gök Hanlığı Göktürkler mi?

Destan dizini izleyenler olaylar ve tarihi konular hakkında araştırma yapmaya başladı. Pek çok kişi dizinin hangi yılları anlattığını

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:26:00 -
Gök Hanlığı Göktürkler mi?

ATV ekranlarında başlayan Destan dizisi kısa sürede ilgi gördü. Diziyi takip edenler ise hangi yılların konu alındığını araştırmaya başladı.

Gök Hanlığı Göktürkler mi?

Destan dizisinde Türkler;  Çinlerle, Perslerle, Moğollarla, Sogdlar ve Rus Varegler ile mücadele ediyor. Göktürklerin anlatıldığı dizi 8.yüzyılda geçiyor.

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

Dizide yer alan kişi ve olayların tarihi olaylardan esinlenilerek senaryolaştırıldığı belirtiliyor.

 

Göktürkler ne zaman kuruldu?

Göktürk Kağanlığı, Göktürkler tarafından kurulmuş ve 552-744 yılları arasında Orta ve İç Asya'da hükümdarlık sürdürmüş bir Türk devletidir.

Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askerî, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Devletin basılan paralarda, diplomaside vb. alanlarda kullandığı resmî diller Soğdca ve Cücencedir.

Göktürkler (MS 552-744), gerek ilk kez Türk adını kurdukları siyasi birliklere vermeleri ve gerekse de; bir Türk diline ait bilinen en eski yazılı kaynaklarını vermeleri bakımından, Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

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