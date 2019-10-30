Göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması kişilerde başka bir hastalığın habercisi olabilir. Göğüs ağrısı denildiğinde genellikle herkesin aklına ilk olarak kalp krizi geliyor ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine, göğüs ağrılarının önemli bir kısmı kalpten kaynaklanmıyor. Peki, Göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Göğüs ağrısı neden olur?

Göğüste ağrı hissetmek birçok hastalığın habercisi olabileceği gibi basit ve zararsız bir ağrı da olabilir. Kalp ve akciğer hastalıkları hayati tehlike oluşturabilecek göğüs ağrısı sebepleri arasında gösterilir.

Aşağıdaki problemlerin hepsi göğüste ağrıya sebep olabilir:

Kalp krizi

Kas sıkışması

Stres

Kist

Meme iltihabı

Regl

Yemek borusu problemleri

Akciğer problemleri

Sol göğüs ağrısı neden olur?

Vücudun solunda oluşan ağrı, en sık görülme biçimi olduğu için akla hemen kalp problemleri gelir. Kalp krizi; sol koldan göğüse, mideye ve sırta yayılan şiddetli bir ağrıdır. Ön göğüste meydana gelir, tek noktada gerçekleşmez ve batma hissi yaratmaz. Bu nedenle ağrı şikayetlerinin çoğu kalp krizi değildir. Kalbi besleyen damarların yeterince oksijen alamaması sebebiyle oluşan ağrı, kalp krizinin habercisi olabilir.

Kalpten sonra göğüste ağrı yaratabilecek en önemli hastalıklar akciğerlerle ilgilidir. Ağrı, akciğerlerde 3 tip hastalıktan herhangi birinin oluşması sonucu görülebilir.

Akciğer embolisi

Plörezi

Pnömotoraks

Akciğer Embolisi; akciğer atardamarlarının tıkanması sonucu oluşur. Akciğer zarının su toplayıp iltihaplanması sonucu plörezi meydana çıkar. Göğüs duvarı ve akciğerin arasına hava kaçması da pnömotoraks hastalığına neden olur. Göğüs ağrısı neden olur diye düşündüğümüzde, vücudumuzda oluşan bir iltihap veya kist de göğsümüzde ağrı hissetmemize neden olabilir. Stres gibi psikolojik sebepler de ağrıyı tetikleyebildiği için kontrol edilmeden ağrının tedavi edilmesi mümkün değildir.

Göğüs ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Kalp damar hastalıkları

Kalp damar hastalarının kışın soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Örneğin soğuk ve kirli hava nedeniyle koroner arterlerde (kalbe kan taşıyan ana damarlarda) spazm gelişebiliyor. Spazm bu hastalarda göğüs ağrısı, efor sırasında göğüs ön duvarında baskı şeklinde ortaya çıkıyor ve nefes kesen bir özellik sergiliyor. Ağrı hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçiyor. Ağrı eğer geçmiyor ve 30 dakika veya daha uzun sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta yayılım gösteriyorsa bu tablonun kalp krizinin habercisi olabilir. Bu durumda hastaların hareket etmekten kaçınarak ve zaman kaybetmeden yardım isteyerek en yakın hastaneye başvurmaları çok önemli.

Kas iskelet sistemi zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları sonucu oluşan göğüs ağrılarının en sık görülme nedeninin, üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen ve uzun süren öksürüklerin ardından oluşan myalji, bir başka deyişle kas ağrısı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı olarak kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu batıcı özelliğe sahip ve hareket etmekle artan göğüs ağrıları olabiliyor. Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.

Akciğer hastalıkları

Göğüs ağrısı astımın ilk sinyali olabilir. Astımlı hastalarda, bazen öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin yanında, bazen ise tek bulgu olarak, göğüs ön duvarında baskı şeklinde ağrı ortaya çıkabiliyor. Pulmoner hipertansiyon denilen akciğer damarları içindeki basınç artışının da ilk habercisi yine göğüs ağrısı olabiliyor. Ayrıca akciğer zarını ilgilendiren durumlarda, örneğin akciğer zarı iltihabı veya akciğer zarına yakın damar tıkanıklığında göğüs kafesinin yan taraflarında nefes alıp vermekle bıçak batar tarzda hissedilen ağrılar gelişebiliyor. Akciğer hastalıkları açısından bir diğer önemli durum da, sürekli olan ve sırtta, omuzda veya göğüs duvarı üzerinde sızı tarzında ya da zonklayıcı tarzda, özellikle gece hissedilen ağrılar. Bu tür ağrılar sigara içen ve 40 yaş üzeri kişilerde akciğer kanserinin ilk belirtisi olabiliyor.

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

Mide bağırsak sistemi hastalıklarıyla ilişkili sorunlarda, özellikle de gastrit veya gastroözefajiyal reflü hastalığında; göğüs ön duvarında bazen yanma tarzında bazen de ayva yediğimizde gelişen yutakta takılma hissine benzer ağrılar görülebiliyor. Bu ağrılar mide asit içeriğinin yemek borusuna kaçması nedeniyle gelişiyor.

Panik atak

Panik atak ve benzeri durumlarda, hava açlığı şeklinde hissedilen nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte göğüs duvarının herhangi bir noktasında, bazen kalp hastalığı belirtilerini taklit edebilecek ağrılar oluşabiliyor. Psikolojik nedenle gelişen ağrıların kalp hastalığı sonucu ortaya çıkan ağrılardan farkı ise hastanın efor sırasında rahat olup ağrıyı istirahat halindeyken hissetmesi.