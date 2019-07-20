Göğüs ağrısı insanların hayat kalitesini düşüren ve oldukça zor zamanlar yaşatan bir sağlık sorunudur. Genellikle önemsenmeyen bu rahatsızlık ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir.

Göğüs ağrısı hangi hastalıkların habercisi olabilir?

- Göğüs ağrıları, solunum şiddetinin değişmesine göre değişiyor ise solunum yollarında yaşanan bir hastalığın habercisi olabilir.

- Kişi nefes aldığında göğsünde batma hissi duyuyorsa kişinin alt tabanında ciddi rahatsızlıklar olabilir. Bu kişilerin en kısa zamanda doktora gitmeleri önerilir.

- Eğer göğüs ağrısı akciğer organından kaynaklanıyorsa, ağrılarının sebebinin genellikle akciğerde virüs kaynaklı hastalıklar olduğu görülür. Bu hastalıklar arasında en sık karşılaşılan atardamar tıkanıklığı, akciğer daralması ve akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklardır

- Kişi göğüs ağrısı yaşıyor ise bu kişinin mide ve bağırsaktaki hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu hastalıklar genellikle göğüs bölgesine baskı yaptığı bilinen hastalıklardır.

- Göğüs bölgesinde kırık, çatlak, darbe gibi fiziksel zedelenmeler yaşandıysa, bu tarz zedelenmeler göğüs ağrısına sebep olabilmektedir.

- Son olarak, kişiler yaşadıkları psikolojik hastalıklar sebebi ile göğüs ağrısı yaşayabilirler. Örneğin vermek gerekirse, panik atak hastası olan kişiler fiziksel bir sebep olmaksızın sıklıkla göğüs ağrılarından şikâyet etmişlerdir.

Göğüs ağrısı neden olur?

Toplumda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olan ve genellikle önemsenmeyen göğüs ağrısı vücudumuzun alarm verme biçimlerinden biridir. Akciğer problemleri, kas sıkışması, meme iltihabı, kalp hastalıkları, yemek borusu sorunları, stres, kist gibi hastalıklar göğüs ağrılarının başlıca nedenlerindendir.

Göğüs ağrılarının belirtileri

- Özellikle enfeksiyona bağlı olarak oluşmuş göğüs ağrılarında öksürük şiddetli görülür.

- Kişiler balgamdan şikayetçidir.

- Hasta, derin nefes almaya çalıştığında, aldığı her nefeste daha çok ağrı hisseder.

- Göğüs ağrısı eğer kanser gibi ciddi hastalıkların bir yan etkisi olarak ortaya çıkmış ise, süreç daha farklıdır. Hasta olan kişiler başlangıçta hafif sızlamalardan şikâyet ederler. Daha sonra bu hafif sızlamalar yerini daha sert hissedilen ağrılara dönüşür. Bunun sebebi kanserin gittikçe vücuda yayılmasına bağlı olarak ağrının da artmasıdır.

- Eğer hasta, kalp hastalığından dolayı göğsünde ağırlık hissediyorsa, kişi fiziksel hareketini artırdığı anda göğsünde şiddetli baskı ve ağrı hisseder. Bu ağrılar hastaya aniden gelir ve aniden acı son bulur.

- Hasta, akciğer iltihaplar ve zatürre gibi hastalıklardan mustaripse, ağrı göğsün orta yerlerinden çok, göğsün yan kısımlarında kendini hissettirir.

- Soluk borusu ve akciğer kanserleri gibi ciddi kanser hastalıkları, kişinin vücudunda dayanılması zor çok şiddetli ağrılara sebep olmaktadır.

- Göğüs ağrısı yaşandığında ağrı en çok kendini sol göğüste gösteriyorsa, bu kişiler damarlara bağlı olan bazı hastalıklar yaşıyor olabilirler. Bu kişiler genellikle ağrılarının fiziksel bir aktivite ile başladığını ve fiziksel aktiviteye son verdiklerinde azaldığını belirtmişlerdir.

Göğüs ağrısına karşı ne yapılmalı?

- Stresten uzak durulmalı

- Vücudu zorlayan ağırlıklar kaldırılmamalı

- Arabada veya evde klima önünde vakit geçirilmemeli

- Dışarı çıkıldığında saçlar mutlaka kuru olmalı

- Kasların aktif olarak kullanıldığı bir spor dalı ile uğraşılmalı

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Dengeli ve düzenli beslenilmeli

- Otururken ve yürürken pozisyon düzgün olmalı

- Kişiyi uzun süre hareketsiz bırakan bilgisayar ekranında fazla vakit geçirilmemeli

Göğüs ağrısı nasıl tedavi edilir?

Göğüs ağrısının tedavi edilebilmesi için öncelikle sorunun altında yatan nedenin bulunması gerekir. Bunun için de hastanın uzman bir doktor tarafından görülmesi şarttır. İnternette yer alan belirtiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirtilerin size uyması her zaman hasta olduğunuzu göstermeyeceği gibi, belirtilerin size uymuyor olması hasta olmadığınız anlamına gelmez. En doğru sonucu sizi muayene edecek olan doktorunuz tarafından edinebilirsiniz.