0553 313 94 23

Göğüs ağrısı neden olur?

Toplumda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olan ve genellikle önemsenmeyen göğüs ağrısı vücudumuzun alarm verme biçimlerinden biridir.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
Göğüs ağrısı neden olur?

Göğüs ağrısı insanların hayat kalitesini düşüren ve oldukça zor zamanlar yaşatan bir sağlık sorunudur. Genellikle önemsenmeyen bu rahatsızlık ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir.

Göğüs ağrısı hangi hastalıkların habercisi olabilir?

- Göğüs ağrıları, solunum şiddetinin değişmesine göre değişiyor ise solunum yollarında yaşanan bir hastalığın habercisi olabilir.

- Kişi nefes aldığında göğsünde batma hissi duyuyorsa kişinin alt tabanında ciddi rahatsızlıklar olabilir. Bu kişilerin en kısa zamanda doktora gitmeleri önerilir.

- Eğer göğüs ağrısı akciğer organından kaynaklanıyorsa, ağrılarının sebebinin genellikle akciğerde virüs kaynaklı hastalıklar olduğu görülür. Bu hastalıklar arasında en sık karşılaşılan atardamar tıkanıklığı, akciğer daralması ve akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklardır

- Kişi göğüs ağrısı yaşıyor ise bu kişinin mide ve bağırsaktaki hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu hastalıklar genellikle göğüs bölgesine baskı yaptığı bilinen hastalıklardır.

- Göğüs bölgesinde kırık, çatlak, darbe gibi fiziksel zedelenmeler yaşandıysa, bu tarz zedelenmeler göğüs ağrısına sebep olabilmektedir.

- Son olarak, kişiler yaşadıkları psikolojik hastalıklar sebebi ile göğüs ağrısı yaşayabilirler. Örneğin vermek gerekirse, panik atak hastası olan kişiler fiziksel bir sebep olmaksızın sıklıkla göğüs ağrılarından şikâyet etmişlerdir.

Göğüs ağrısı neden olur?

Toplumda sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olan ve genellikle önemsenmeyen göğüs ağrısı vücudumuzun alarm verme biçimlerinden biridir. Akciğer problemleri, kas sıkışması, meme iltihabı, kalp hastalıkları, yemek borusu sorunları, stres, kist gibi hastalıklar göğüs ağrılarının başlıca nedenlerindendir.

Göğüs ağrılarının belirtileri

- Özellikle enfeksiyona bağlı olarak oluşmuş göğüs ağrılarında öksürük şiddetli görülür.

- Kişiler balgamdan şikayetçidir.

- Hasta, derin nefes almaya çalıştığında, aldığı her nefeste daha çok ağrı hisseder.

- Göğüs ağrısı eğer kanser gibi ciddi hastalıkların bir yan etkisi olarak ortaya çıkmış ise, süreç daha farklıdır. Hasta olan kişiler başlangıçta hafif sızlamalardan şikâyet ederler. Daha sonra bu hafif sızlamalar yerini daha sert hissedilen ağrılara dönüşür. Bunun sebebi kanserin gittikçe vücuda yayılmasına bağlı olarak ağrının da artmasıdır.

- Eğer hasta, kalp hastalığından dolayı göğsünde ağırlık hissediyorsa, kişi fiziksel hareketini artırdığı anda göğsünde şiddetli baskı ve ağrı hisseder. Bu ağrılar hastaya aniden gelir ve aniden acı son bulur.

- Hasta, akciğer iltihaplar ve zatürre gibi hastalıklardan mustaripse, ağrı göğsün orta yerlerinden çok, göğsün yan kısımlarında kendini hissettirir.

- Soluk borusu ve akciğer kanserleri gibi ciddi kanser hastalıkları, kişinin vücudunda dayanılması zor çok şiddetli ağrılara sebep olmaktadır.

- Göğüs ağrısı yaşandığında ağrı en çok kendini sol göğüste gösteriyorsa, bu kişiler damarlara bağlı olan bazı hastalıklar yaşıyor olabilirler. Bu kişiler genellikle ağrılarının fiziksel bir aktivite ile başladığını ve fiziksel aktiviteye son verdiklerinde azaldığını belirtmişlerdir.

Göğüs ağrısına karşı ne yapılmalı?

- Stresten uzak durulmalı

- Vücudu zorlayan ağırlıklar kaldırılmamalı

- Arabada veya evde klima önünde vakit geçirilmemeli

- Dışarı çıkıldığında saçlar mutlaka kuru olmalı

- Kasların aktif olarak kullanıldığı bir spor dalı ile uğraşılmalı

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Dengeli ve düzenli beslenilmeli

- Otururken ve yürürken pozisyon düzgün olmalı

- Kişiyi uzun süre hareketsiz bırakan bilgisayar ekranında fazla vakit geçirilmemeli

Göğüs ağrısı nasıl tedavi edilir?

Göğüs ağrısının tedavi edilebilmesi için öncelikle sorunun altında yatan nedenin bulunması gerekir. Bunun için de hastanın uzman bir doktor tarafından görülmesi şarttır. İnternette yer alan belirtiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirtilerin size uyması her zaman hasta olduğunuzu göstermeyeceği gibi, belirtilerin size uymuyor olması hasta olmadığınız anlamına gelmez. En doğru sonucu sizi muayene edecek olan doktorunuz tarafından edinebilirsiniz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
  1. Göğüs ağrısı nasıl tedavi edilir?
  2. Göğüs ağrısı
  3. Göğüs ağrılarının belirtileri
  4. Göğüs ağrısı neden olur?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak
    1. Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt..
    2. Eşini ikna edemeyince kendisini..
    3. Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı..
    4. Caretta caretta üreme alanında drift..
    5. Tarihi Kentler Birliği Malatya..
    6. Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
    7. Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon..
    8. Pakistan'da yolcu uçağı iniş sırasında..
    9. İsmail Kartal: “ Barış ve Frey..
    10. Isparta’da Belediyenin ISTEM fabrikası..
    11. Selde kaybolan 6 kişiyi arama..
    12. 15 Temmuz şehitleri anısına muaythai..
    13. Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
    14. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere..
    15. İran'dan İngiltere'ye yanıt: Vazgeçin
    16. Devlet Bahçeli: Onları rahatsız etmeye..
    17. Balıkesir polisinden ticari taksilere..
    18. Antalyada kiralık tır şoförünün 25..
    19. Vali Yazıcı, müze okulu ziyaret etti
    20. Şerefnur Öztürk: Migren hastalarının..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li..
    22. GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı:..
    23. Başkan Sabırlı’dan KKTC Barış..
    24. MÜSİAD, kan bağışı kampanyası düzenledi
    25. Akrebin soktuğu çocuk hastaneye..
    26. Şanlıurfa'da çalınan hafif ticari araç..
    27. Muhammet Emin Akbaşoğlu: Yavru..
    28. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    29. Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor
    30. Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'