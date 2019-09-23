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Göğsümüz kabardı

Teknofest İstanbul, bir kez daha teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:46
Göğsümüz kabardı

Yüzbinleri ağırlayan Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest İstanbul, bir kez daha teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Teknofest İstanbul, son günü aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ı ağırladı.

TEKNOFEST İstanbul”un kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, “Bu festival, hayallerin, inanmışlığın ve ekip çalışmasının binlerce insanı nasıl harekete geçirebileceğinin güzel bir örneği ve sembolüdür” dedi. Oktay, “Ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanında rekabetçi ve bağımsız konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA’ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum”diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte TEKNOFEST İstanbul’u ziyaret etti. Ziyarette Şentop’a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da eşlik etti. Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi.

TEKNOFEST İstanbul etkinlik alanında ilk, uçan araba “Cezeri”, keşif ve gözetleme yaparken, anlık olarak ortaya çıkan hedefleri vurabileceğini gösteren Milli SİHA,“Bayraktar TB2” ve dünyanın en modern SİHA’sı olarak nitelendirilen “Akıncı”yı inceleyen Şentop’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bilgi verdi.

“TEKNOFEST’te yeniden öz güven inşası görüyoruz”

Oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile rüzgar tünelindeki etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Boşuna ‘ayakları yere basmayan festival’ denmiyormuş. Rüzgar tünelinde ayaklarımız yerden kesildi” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “TEKNOFEST’te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde” dedi. Bilal Erdoğan, gençlere, “Kendilerine çok yüksek hedef koysunlar. ‘Ben buna ulaşabilir miyim, ben bunu yapabilir miyim?’ dediğiniz zaman o hedeflerin çok gerisinde kalırsınız. Ama ‘Yapabilirim’ dediğiniz zaman, kendinize inandığınız zaman o hedefleri yakalamayı bırakın, onların ötesine de geçebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Metro seferi kilitlendi

TEKNOFEST İstanbul’a gösterilen yoğun ilgili nedeniyle dün M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu. Metroistanbul’un sosyal hesaplarında “21 Eylül 2019’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlımetro hattında 562 bin 230 yolculuk ile hattımıza ait günlük yolcu taşıma rekoru kırıldı” bilgisi de paylaşıldı. TEKNOFEST’te dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:46
  1. Teknofest İstanbul
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  3. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  5. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
  6. Seniha Begüm
  7. Ömer Asım
  8. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz
  9. Milli SİHA
  10. Bayraktar TB2
  11. Akıncı
  12. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
  13. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  14. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlımetro hattı
  15. TEKNOFEST

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