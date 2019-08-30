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Göçükte ölen işçi üniversiteyi kazanan kızı için yeniden madene girmiş

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 41 yaşındaki maden işçisinin otopsi işlemleri tamamlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:27
Göçükte ölen işçi üniversiteyi kazanan kızı için yeniden madene girmiş

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 41 yaşındaki maden işçisinin otopsi işlemleri tamamlandı. Göçükte ölen işçinin üniversiteyi kazanan kızı için yeniden madende çalışmaya başladığı öğrenildi.


Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, 3 çocuk babası 41 yaşındaki maden işçisi Ramazan Katırcı göçük altından mesai arkadaşlarınca kurtarılmıştı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan işçinin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kızılbel köyüne götürüldü.


Göçükte ölen işçinin dramı ise yürekleri burktu. İşçinin üç çocuğundan en büyüğü olan kızının Bülent Ecevit Üniversitesi Anestezi Bölümü’nü kazandığı ve babasının da bu sebeple yeniden madende çalışmaya başladığı öğrenildi. Katırcı’nın daha önce de maden ocağında çalıştığı ancak işin zorluğu sebebiyle birkaç kez işi bıraktığı öğrenildi. Morg önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kızılbel köyü muhtarı Mehmet Çelik, "Bir göçük sonucu kardeşimiz göçük altında kalması sonucu vefat etmiştir. Kendisi köyümüzde çok sevilen bir gencimizdi. Aile durumu çok kötü olmakla beraber sırf çocukları için yer altında çalışmayı göze alan bir arkadaşımızdı. Mağduruz, üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Üç çocuğu var, iki kız, bir erkek. Zaten Ramazan Katırcı’nın çalışma sebebi çocukları içindir. Kızının biri üniversiteyi kazandı, anestezi bölümünü kazandı. Sırf erken emekli olabilmek için madene girdi. Maalesef dün akşam hayatını kaybetti. Çalışma esnasında tavandan göçük meydana gelmiş. Dört arkadaşmışlar, üç yaralı ve kardeşimizi kaybettik. Bugün ikindi namazını müteakip toprağa vereceğiz" dedi.



"Ağabey gidişimiz olur, dönüşümüz olmayabilir derdi"


Ölen madencinin ağabeyi Feyzullah Katırcı ise, "20 yıldır işçilik, amirlik yaptım. Ocakta tedbir diye bir şey vardır. Ben buranın emniyetli olduğuna inanmıyorum. Bana her seferinde ’Ağabey ocak tehlikeli’ derdi. ’Çok sıkıntılı’ derdi. ’Gidişimiz olur, dönüşümüz olmayabilir’ derdi. O yüzden bende kendim madenci olduğum için çok iyi biliyorum. Büyük ihtimalle tahkimatsız, buna savcı karar verecek. Acımız büyük" dedi.


Madencinin eşi Ayla Katırcı ve çocuklarını morg önünde yakınları teselli etmeye çalıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan işçinin cenazesi Kızılbel köyünde toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:27
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