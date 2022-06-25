  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 19:00:00 -
Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Konya-Selçuklu'da kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısında çalışan Mehmet Maral'ın (66) üzerine toprak çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkarılan Maral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niyazi

Madencilik hariç kanal hafriyat çalışmaları kazısında genelde dolgu toprak dağılır dolayısıyla çökmeyi önlemek için kalıp yapılarak en fazla 20 dakikayı alır önlem alınması gerekir aksi takdirde belediye kontrol görevlisi ile yüklenici firma sorumlusu hakkında olası davada sorgulanırlar yazık günah ekmek mücadelesi için ter akıtan masumlar ve aileleri perişan oluyor allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

ahmet

Allah rahmet eylesin. Memleketimizde günde ortalama 5 kişi iş sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Yani ekmek parası için yola çıkıp cenazesi geliyor. Bir manada görev şehidi denebilir. Lakin genellikle öyle bir kıymet kesinlikle görmezler, hem onların sırtından geçinen beyaz yakadan bile hakkını alamayıp düşük ücretle ömrünü geçirmiştir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23