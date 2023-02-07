Göçük altında kalan genç kendini böyle çekti! “Elimdeki testere ile…”

Depremde enkazın altında 4 saat boyunca sıkışan yaşadıklarını kendi cep telefonuna kaydetti.

Yaşadıklarını ise böyle anlattı; "Deprem esnasında kaçarken göçük altında kaldım. Dirsek tarafım bayağı kötü. Tam bir merdiven kalmıştı, gidemediğim iyi oldu yıkılıp komple kapandı. Yaklaşık 4 saattir bekliyorum. Telefon çekmiyor.

Bu arada mucize burada bir testere duruyordu. Oynaya oynaya çıkarttım. Buradaki iki demiri kestim. Ama durum kötü kangren olmamak için bir saattir o demiri kesmeye çalışıyorum. İnşallah deprem olmaz da üst katlar aşağı çökmez. Allah büyük…”

Alınan bilgilere göre, depremzedenin AFAD ekiplerince kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu söylendi.