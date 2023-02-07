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Gündem Göçük altında kalan genç kendini böyle çekti! “Elimdeki testere ile…”
Gündem

Göçük altında kalan genç kendini böyle çekti! “Elimdeki testere ile…”

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. Deprem anında kaçarken betonların arasında sıkışan genç kendini videoya çekti. Ayağı sıkışan genç oradan kurtulmak için yaptıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:46:00 -

Depremde enkazın altında 4 saat boyunca sıkışan yaşadıklarını kendi cep telefonuna kaydetti.

Yaşadıklarını ise böyle anlattı; "Deprem esnasında kaçarken göçük altında kaldım. Dirsek tarafım bayağı kötü. Tam bir merdiven kalmıştı, gidemediğim iyi oldu yıkılıp komple kapandı. Yaklaşık 4 saattir bekliyorum. Telefon çekmiyor.

Bu arada mucize burada bir testere duruyordu. Oynaya oynaya çıkarttım. Buradaki iki demiri kestim. Ama durum kötü kangren olmamak için bir saattir o demiri kesmeye çalışıyorum. İnşallah deprem olmaz da üst katlar aşağı çökmez. Allah büyük…”

Alınan bilgilere göre, depremzedenin AFAD ekiplerince kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu söylendi.

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