Kilis'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İşçilerden Bayram Yıldız, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Hasan Çelik de yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi de arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Olayın görgü tanığı Mehmet Gündüz, gazetecilere, köyde yaşadığını belirterek "İşçiler, taş diziyorlardı ve toprak kayması sonucu altında kaldılar. Olayı gördüm. Ben burada işçi değilim ama işlerim için buradan geçiyordum." diye konuştu.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik ile Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.