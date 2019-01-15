Göçmenleri istemeyen zihniyet, göçmen çıktı!

Her fırsatta göçmen düşmanlığı yapan Sözcü, sahibi Burak Akbay ve yazarlarıYılmaz Özdil, Uğur Dündar, Emin Çölaşan'ın göçmen olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay Makedonya, yazarları Yılmaz Özdil Yunanistan, Uğur Dündar Bulgaristan ve Emin Çölaşan ise Girit göçmeni olduğu öğrenildi. Ayrıca aynı zihniyete sahip CHP'li Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Selanik, Hüsnü Mahalli ise Suriye Göçmeni.

İşte Sözcü'nün o manşetlerinden biri: