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Göçmenleri istemeyen zihniyet, göçmen çıktı!

Her fırsatta Suriyeli göçmenleri hedef alan Sözcü'nün, kendi sahibi ve yazarları göçmen çıktı. CHP'li Özgür Özel ve Meral Akşener'in de göçmen olduğu öğrenildi.

15 Ocak 2019 Salı 19:02
Göçmenleri istemeyen zihniyet, göçmen çıktı!

Her fırsatta göçmen düşmanlığı yapan Sözcü, sahibi Burak Akbay ve yazarlarıYılmaz Özdil, Uğur Dündar, Emin Çölaşan'ın göçmen olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay Makedonya, yazarları Yılmaz Özdil Yunanistan, Uğur Dündar Bulgaristan ve Emin Çölaşan ise Girit göçmeni olduğu öğrenildi. Ayrıca aynı zihniyete sahip CHP'li Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Selanik, Hüsnü Mahalli ise Suriye Göçmeni.

İşte Sözcü'nün o manşetlerinden biri:

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:02
  1. Burak Akbay
  2. Yılmaz Özdil
  3. Uğur Dündar
  4. Emin Çölaşan
  5. Özgür Özel
  6. Meral Akşener
  7. Hüsnü Mahalli
  8. Sözcü
  9. sözcü suriyeli göçmenler
  10. Suriyeliler

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