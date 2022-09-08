Göçmen salçası lütenitsa: Bulgaristan lutenitsa, Boşnak sosu tarifi nasıl yapılır? Orjinal lutenitsa Balkan sosu

Ülkemizde Bulgaristan göçmeni Türk vatandaşlarımız sayesinde yayılmıştır. balkan göçmenlerinin çok tükettiği ve ülke genelinde de çok sevilen lütenitsa tarifi nasıl yapılır? İşte harika bir lütenitisa tarifi...

Göçmen Salçası Lütenitsa Tarifi İçin Malzemeler

-3 kg olgun domates

-1 kg kırmızı biber

-1 kg patlıcan

-Yarım kg yeşil biber

-3 bardak sıvı yağ

-3 yemek kaşığı şeker

-Tane karabiber

-Tuz

Göçmen Salçası Lütenitsa Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberler ve patlıcanlar fırında iyice pişirilip soyulur. Biberler çekirdeklerinden iyice ayıklanır. Domates robotta iyice kıyılır. Yeşil biberler de kıyılır. Büyük bir tencereyi ocağa koyup kıyılmış domatesleri ve yeşil biberleri ilave ediyoruz .Kontrollü bir şekilde bir taşım kaynatıyoruz. Altını biraz kısıp tekrar kaynayana kadar bekliyoruz. Bu esnada fırınlanmış biber ve patlıcanları robotta doğruyoruz. Kaynayan domatese ilave ediyoruz. Bu karışım renginde koyulaşma olana kadar kaynatılır. Kıvam tutmaya başlayıp hacimce küçüldüğü gözlenir. Sıvı yağ ,şeker ve tuz eklenir 10 dk kadar daha kısık ateşte pişirilir .Ocaktan alınan salçaya karabiber eklenir ve salça hiç bekletilmeden sıcakken kavanozlara doldurulup sıkıca kapatılıp kavanozlar ters çevrilir üzeri kalın bir örtü ile kapatılmalıdır. Bir gece bekleyen salçalar artık uzun süre tüketime hazır. İsteğe bağlı kavanozlanan salça büyük ve derin bir tencerede üzeri su kaplanacak şekilde su kaynayana kadar pişirilir .Sudan alınan kavanozlar ters çevrilip üstleri kapatılıp bir gece bekletilir.

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