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Yerel Göçmen merkezi alevler içinde kaldı
Yerel

Göçmen merkezi alevler içinde kaldı

İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın paniği yaşandı. Binada maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 07:24:00 -
Göçmen merkezi alevler içinde kaldı

Yangın, saat 01.30 sıralarında İzmir’in Çiğli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi binasında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan kısa çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının bir odada bulunan kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilirken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince maddi hasara neden olan olayla ilgili yarın detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi.

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