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Göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 100 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

11 Aralık 2018 Salı 09:30
Göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 15 organizatör gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u ise ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen can yeleği, şişme bot, akaryakıt, cep telefonu ile 8 araç, 15 bin lira, bin avro ve 500 dolara el konuldu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:30
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