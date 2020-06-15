Göç İdaresi Müdürü, uluslararası öğrencilerle ‘online’ buluştu

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlen ‘online’ programda, Eskişehir’de okuyan uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye, korona virüs nedeniyle yaşanan zor günlerde de uluslararası öğrencileri unutmadı. Yetkili devlet dairesinden başlayarak sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes, içinde olduğumuz korona virüs günlerinde de onların moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda, ailelerinden binlerce kilometre uzakta Eskişehir’de eğitim gören misafir öğrencilerle çok yakından ilgilenen YUDER, dün akşam video uygulamasıyla öğrencileri buluşturdu. Buluşmaya konuk olarak ise İl Göç İdaresi Müdürü Göhkan Akyıldız katıldı.

Müdür Akyıldız uluslararası öğrencileriyle bu zor günlerde de bir araya gelebildiği için mutlu olduğu dile getirerek, öğrencilerin hayatlarına katkı verebilecek çeşitli tavsiyelerde bulundu. Müdür Akyıldız yaptığı konuşmada, insanlar herhangi bir iş yaparken öncelikle niyetin iyi olması, çevredeki insanları doğru tanıması, arkadaş edinirken dikkat etmesi, çevreyi genişleterek toplumda varlığını sürdürebilmesi, herhangi bir iş yapmadan yetkili veya büyüklerle istişarenin önemi, okutan hocalardan azami istifade etmesinin çok önemli olduğu dile getirdi. Ayrıca Akyıldız, öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması, doğru ve verimli zaman geçirmesi için doğru filmin izlenmesi, cahiller ile muhatap olmaması ve bir öğrencinin her zaman gelecekle ilgili bir planının olması gerektiğini vurgu yaptı. Yaptığı kısa konuşmasından sonra soru cevap bölümünde Müdür Akyıldız, uluslararası öğrencilerin ikametgâh hakkındaki sorularına cevap verdi.

YUDER Başkanı Nihat Demir katılımdan dolayı Müdür Akyıldız’a teşekkür ederek, “Biz uzun zamandır böyle bir programa bekliyorduk. Yaş olarak genç olan müdürümüz ilimize geldikten sonra sadece öğrencilerle değil tüm göçmenlerle ilgilendiği yakından takip ediyoruz. Müdürümüz daha önce de programlarımıza katılarak bizi mutlu etmişti. Kendisi bugün uluslararası öğrencilerimize hayatlarına katkı edecek altın değerinde tavsiyeleri verdi. Öğrencilerin ikametgâh hakkında sorulan sorulara da cevap verdi. Onların her türlü sorunlarını gidermek için yanında olacağını de bildirdi. Katıldığından dolayı müdürümüze YUDER adına çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda da YUDER olarak birlikte güzel çalışmaları yapacağımızı inanıyoruz” diye aktardı.

Öte yandan, Türkiye’de olan ve memleketlerin bulunan yaklaşık 50 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilen program için öğrenciler İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız’a teşekkür etti.