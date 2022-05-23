Göç İdaresi Başkanlığı 60 personel alacağını duyurdu

YENİ AKİT ANKARA

6 ilde toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacağını duyuran Göç İdaresi Başkanlığı şartlara ilişkin duyuruyu internet sitesinden yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı Ankara, Edirne, Kayseri, Kırklareli, Muğla ve Van’da sürekli işçi kadrosun toplam 60 personel alınacağı duyurdu. Başkanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklama duyurusunda şu ifadelere yer verildi; “Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.”