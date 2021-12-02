Gobi manchurian tarifi nasıl yapılır?

Gobi Manchurian tarifi için ilk olarak 1 orta boy karnabaharı doğrayın. Ardından tuzlu suyu kaynama noktasına getirin. Karnabahar çiçeklerini yıkayıp sıcak suya ekleyin. Karnabaharları 15 ila 20 dakika suda haşlayın ve ardından süzün.

Sosu yapmak için aşağıdaki malzemeleri bir kâseye ekleyin:

4 yemek kaşığı mısır nişastası

¼ çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı soya sosu

Tuz

Kâseye 1 su bardağı su ekleyin ve pürüzsüz, topaksız bir sos elde edene kadar çırpın. Karnabaharları teker teker sosa batırın. Sosla kaplanmış karnabaharları kızgın yağda kızartın. Tavada kızartırken 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin tava büyüklüğüne göre artırabilirsiniz. Karnabaharları iki taraflı kızartın. Altın rengi olana kadar birkaç kez daha çevirin. Kızaran karnabaharları fazla yağını kağıt havlu üzerine alın. Ardından Gobi Manchurian servise hazır. Afiyet olsun.