  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Gobi Manchurian tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Gobi Manchurian tarifi, nasıl yapılır?

Gobi Hintçe'de karnabahar anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 18:44:00 - 2021-12-02 18:49:42
Gobi Manchurian tarifi, nasıl yapılır?

Gobi manchurian tarifi nasıl yapılır?

Gobi Manchurian tarifi için ilk olarak 1 orta boy karnabaharı doğrayın. Ardından tuzlu suyu kaynama noktasına getirin. Karnabahar çiçeklerini yıkayıp sıcak suya ekleyin. Karnabaharları 15 ila 20 dakika suda haşlayın ve ardından süzün.

Sosu yapmak için aşağıdaki malzemeleri bir kâseye ekleyin:

  • 4 yemek kaşığı mısır nişastası
  • ¼ çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı soya sosu
  • Tuz

Kâseye 1 su bardağı su ekleyin ve pürüzsüz, topaksız bir sos elde edene kadar çırpın. Karnabaharları teker teker sosa batırın. Sosla kaplanmış karnabaharları kızgın yağda kızartın. Tavada kızartırken 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin tava büyüklüğüne göre artırabilirsiniz. Karnabaharları iki taraflı kızartın. Altın rengi olana kadar birkaç kez daha çevirin. Kızaran karnabaharları fazla yağını kağıt havlu üzerine alın. Ardından Gobi Manchurian servise hazır. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay