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Göbeklitepe’nin bilinmeyenleri anlatıldı

Yazar İsmail Metin, 10 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş olan avcı toplumların görkemli tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerini Milas’ta anlattı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:51
Göbeklitepe’nin bilinmeyenleri anlatıldı

Yazar İsmail Metin, 10 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş olan avcı toplumların görkemli tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerini Milas’ta anlattı.


Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Milas Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte tarihseverlerle bir araya gelen İsmail Metin, “Başlangıçların, Önceki Ve Eski Zamanların Öyküsü: Göbeklitepe” isimli kitabını tanıttı. Kitap günü ve söyleşiye; Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Milas İlçe Başkanı Ahmet Çoğaş ile birlikte 15 kişi katıldı.


Tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe’nin detaylarını anlatan Metin, kitap tanıtımında “Göbeklitepe’nin keşfiyle günümüzden 12 bin yıl önce insanın avcı-toplayıcı olmadan yerleşik tarım ve hayvancılık yapmış olduğunun anlaşılması ezberlenen ve kanıksanan tarih anlayışını kökten değiştirdi. Arkeolog ve bilim adamlarınca insanlar tarafından inşa edilmiş “ilk tapınak” olarak değerlendirilen Göbeklitepe’de yeralan yabani hayvan, T taşları ve birçok heykel, rölyef sembollerin anlamları günümüze kadar halen çözümlenememiştir.“Başlangıçların, Önceki ve Eski Zamanların Öyküsü: Göbeklitepe” kitabı insanlık tarihinin Göbeklitepe’den öncesini ve sonrasını da ele alarak, somut sembol ve bilimsel verilerle eşleştirerek oldukça önemli bir önermede bulunmaktadır. Sümer Tabletleri ve arkeolojik sonuçlar ele alınarak Göbeklitepe’nin Büyük Nuh Tufanından hemen sonra inşa edildiğinin önemli ispatlarını sunmaktadır. Göbeklitepe’deki çantaların, akbaba başlı figürlerin, heykel ve mühendislik bilgilerinin tümünün önemli bir uygarlığın mevcudiyetiyle açıklamalarını okuyucuya sunmaktadır. İnsanın ilk defa meydana getirilmesinin de ele alındığı tüm sebep sonuçlar ilişkisini ispatlarıyla, tablet özetleriyle, arkeolojik veriler ışığı altında birleştirdiğinde insanlık tarihinin birçok önemli sırları açığa çıkmaktadır.


İnsanlık tarihinin, tüm eski medeniyetlerin Mezopotamya, Anadolu ve hatta tüm dünyayla Göbeklitepe vesilesiyle gerçekleşen ilişkisi heyecan verici sonuçlarıyla okuyucuya sunulmuştur. “Dünyada ilk defa öğrenilecek” birçok önemli bilgi Göbeklitepe’de insanlığa açıklanmayı beklemektedir Bu çok önemli önermeyi dikkate almakta fayda olacaktır Göbeklitepe, bütün insanlığın ve canlı yaşamın yeniden hayata kazandırıldığı yerdir Göbeklitepe; dünyanın ikinci baharıdır Önerme budur” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:51
  1. kitap
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