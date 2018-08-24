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Göbeklitepe'de yangın tehlikesi! Durdurulamıyor

UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele halkın da desteğiyle devam ederken çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:43
Göbeklitepe'de yangın tehlikesi! Durdurulamıyor

Daha önce UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen toplantıda kalıcı listeye alınan Şanlıurfa, Göbeklitepe'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından olan Göbeklitepe'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de büyük destek veriyor.

Göbeklitepe ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanırken, alevlere köylüler de müdahale ediyor. Kimileri ellerine aldıkları kazma kürek ile kimileri ise kopardıkları dal parçaları ile yangını söndürmeye çalışıyor. Belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerleri ile de bölgeye su taşınıyor.

Bazı vatandaşlar ise traktörlerle yangının bulunduğu bölgeye su taşıyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:43
  1. Şanlıurfa
  2. Göbeklitepe
  3. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı
  4. orman yangını

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